Sergen Yalçın neşteri vurdu! Umut Nayir ve Lens kadro dışı!

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın öncesinde açıklamalar yaptı. Umut ve Lens'in kadroda bulunmaması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı "Lens'i devam ederken, yabancı kontenjan durumundan dolayı dışarıda bıraktık. Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsü ve karantina sürecini atlattıktan sonra tekrar takımın başına da dönen genç hoca, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Tekrar döndük, başladık, inşallah bundan sonra kimse bunu yaşamaz." dedi.
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