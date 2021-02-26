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Sergen Yalçın: Nisan ayı final olacak!

26.02.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Nisan ayı final olacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.
Maçı değerlendiren Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi. Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız. Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep var. Mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.

Şampiyonlukla ilgili görüşlerini aktaran Sergen Yalçın, "Savaşmaya devam ediyoruz. Ligde ve kupada hedefteyiz. Mart ayı geldi. Ağustos ayından bu yana çalışıyoruz. 6-7 aydır çalışıyoruz. Yarışmacı olmak, hedef takım olmak sezon başında istediğimiz bir şeydi. Bu pozisyona kadar getirebildik. Devamına bakacağız artık. Zor bir lig. Çok fazla maç var. Kolay değil oyuncular için de. İnşallah üstesinden geliriz. Erken henüz. Buraları atlatabilirsek nisan ayı lig için final ayı olabilir herkes için. Hedefte olan 4 büyük camia var. Ben herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 2-2.5 ay var. Göreceğiz ne olacağını..." ifadelerini kullandı.

Vida'nın sakatlığının durumu sorulan genç hoca, "Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım." cevabını verdi.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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