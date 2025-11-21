Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş'ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasında hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımı güçlendirmek için dört bölgeye takviye talep ederken, bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.

EKSİK BÖLGELER BELİRLENDİ

Siyah-beyazlıların öncelikli transfer bölgeleri stoper, sol bek, orta saha ve kanat olarak belirlendi. Bu mevkilerde yapılacak takviyeler için öncelikle yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.

İLK ADAY SVENSSON

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonas Svensson ile ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor. Svensson, gönderilmesi muhtemel ilk isim olarak öne çıkıyor.

O İSMİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sergen Yalçın’ın takımdan gönderilmesini istediği bir diğer isim David Jurasek. Çekyalı oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Son dönemde formayı kaybeden Felix Uduokhai’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Birçok kulübün ilgilendiği Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri değerlendirilecek.

RAFA SILVA YOLCU

Beşiktaş’ta kriz yaşayan bir diğer isim ise Rafa Silva. Oyuncunun takımdan ayrılma olasılığı oldukça yüksek olarak görülüyor ve yönetim alternatif planlarını değerlendiriyor.