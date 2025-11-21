SPOR

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş'ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti

Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı giriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, stoper, sol bek, orta saha ve kanat için takviye isterken, takımdan ayrılmasını istediği isimler için de yönetime raporunu sundu. İşte detaylar...

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş'ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti
Berker İşleyen

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasında hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımı güçlendirmek için dört bölgeye takviye talep ederken, bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.

EKSİK BÖLGELER BELİRLENDİ

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti 1

Siyah-beyazlıların öncelikli transfer bölgeleri stoper, sol bek, orta saha ve kanat olarak belirlendi. Bu mevkilerde yapılacak takviyeler için öncelikle yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.

İLK ADAY SVENSSON

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti 2

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonas Svensson ile ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor. Svensson, gönderilmesi muhtemel ilk isim olarak öne çıkıyor.

O İSMİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti 3

Sergen Yalçın’ın takımdan gönderilmesini istediği bir diğer isim David Jurasek. Çekyalı oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti 4

Son dönemde formayı kaybeden Felix Uduokhai’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Birçok kulübün ilgilendiği Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri değerlendirilecek.

RAFA SILVA YOLCU

Sergen Yalçın o isimleri sildi! Beşiktaş ta ayrılık, sözleşmeleri bile bitmemişti 5

Beşiktaş’ta kriz yaşayan bir diğer isim ise Rafa Silva. Oyuncunun takımdan ayrılma olasılığı oldukça yüksek olarak görülüyor ve yönetim alternatif planlarını değerlendiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig son dakika beşiktaş Rafa Silva
