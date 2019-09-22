Sergen Yalçın: Öne geçseydik belki de oyunun hikayesi çok farklı olabilirdi

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın seyir keyfi açısından son derece güzel geçtiğini ifade etti.

Güzel bir karşılaşma olduğunu aktaran Yalçın, "Son dakikada bulduğumuz gol bize bir puan kazandırdı, bu yüzden çok mutluyuz. Zor bir müsabakaydı ama 90 dakikalık bölümde, oyunun tamamında oyunda kalmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Yalçın, müsabakayı bölüm bölüm yorumlamanın daha iyi olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakikalık bölümde oyuna çok odaklanmıştık. Top bizdeydi, iyi oynayan taraf bizdik ama kalemize gelen ilk pozisyonda maalesef golü yedik. Ondan sonra bocalamaya başladık. Duran toptan bir iki pozisyon verdik, neticesinde gol de yiyebilirdik ama pozisyonlarımız da var. İkinci yarı daha önde oynamak durumunda kaldık. Bekleyen büyük takıma karşı oynamak kolay değil, güçlü bir takım var. Oyuncu kalitesi çok yukarıda olan bir takım var."

Oyunu çevirmek için futbolcularının çok mücadele ettiğini aktaran Yalçın, şunları söyledi: