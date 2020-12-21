Sergen Yalçın rekora koşuyor!

Geçen sezonun ikinci devresinin başında Abdullah Avcı'nın istifasıyla göreve gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş ile lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıktı. Yalçın, bu maçlarda 18 galibiyet alırken, 8 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı. Geçen sezon, siyah beyazlılarla 2.13 puan ortalamasına ulaşan Yalçın, böylece teknik direktörlük kariyerinin en iyi seviyesine ulaştı. Yalçın bu sezon da 1.83 ile en iyi ikinci puan ortalamasını tutturmuş durumda.

SADECE 2 BERABERLİK

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesinde dikkat çeken bir nokta da beraberliğin çok az olması. Yalçın'lı Beşiktaş sadece Trabzonspor ile 2-2 ve Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile de 120 dakikalık süreyi 1-1 berabere bitirdi ancak rakibine penaltılarla elendi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Dönem: 1 Şubat 2020-

Maç: 30

Galibiyet: 18

Yenilgi: 8

Beraberlik: 2

SERGEN YALÇIN'IN GENEL KARNESİ

Çalıştığı Toplam Sezon: 8

Çalıştırdığı Toplam Takım: 8

Toplam maç: 171

Galibiyet: 67

Beraberlik: 49

Mağlubiyet: 55

Maç Başı Ortalama Puanı: 1.46

(Ajansspor)

