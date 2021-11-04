Sergen Yalçın: Rus hakemin maşallahı vardı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting’e 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Exxen TV’ye açıklamalarda bulundu.

"BU NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

"İlk 30 dakikalık bölümde daha kontrollü bir oyun oldu. Penaltıdan sonra takım demoralize oldu, motivasyonumuz çok düştü. 10 dakika içinde 3 gol yedik, bu normal bir durum değil."

"CAMİAMIZA AĞIR GELDİ"

"Şampiyonlar Ligi'nde biraz sıkıntı yaşadık, ağır geldi bize. Skorlar da camiamıza ağır geldi. Oyuncularımızın da moral ve motivasyonu kayboluyor bu tip müsabakalardan sonra.Burada kaybedilen maçların ya da oynanan oyunların sorumlusu benim, futbolcular değil. Oyun bazen iyi olur, bazen kötü olur. Şampiyonlar Ligi burası, başka bir kulvar"

"ÜZGÜNÜZ TABİİ"

"Üzgünüz tabii. Oyuncuların da moral ve motivasyonu kayboluyor böyle maçlardan sonra. Şimdi 3 gün sonra önemli bir maçımız var, geri dönüşler kolay olmuyor ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

"PENALTI BASİT OLDU"

"Bence penaltı basit oldu ve takımımızı demoralize etti. Rus hakemin maşallahı vardı. Alex'in penaltısı aynı pozisyon, ona penaltı çalmadı. Verilen penaltı sonra motivasyonumuz düştü."

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Şu anda ligde 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu ama yönetimler beklediğimizin çok altında. Hatay maçında verilmeyen golümüz inanılır gibi değil. Attığımız her gol her şeye kadar inceleniyor, verilen penaltılar aleyhimize, faulden atılan goller, hakem hatalarıyla yenen goller hiçbir şekilde araştırılmıyor, bu da puan olarak istediğimiz yere getirmiyor. Bunu bahane olarak sunmak istemiyorum ama bazı gerçekler var."

