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Sergen Yalçın: Şampiyon olmak istiyoruz

11.05.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Karagümrük maçı öncesi Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Karagümrük de başarılı bir takım. Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Sergen Yalçın: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Elimizdeki kadroyu mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün de bir değişiklik var. Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik. Hazırlandık, bakalım.Kendi sahamızda oynuyoruz. Karagümrük de başarılı bir takım. Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz."

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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