Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Teknik direktörlük görevini şu an için düşünmeyen Sergen Yalçın, televizyon karşısında yaptığı yorumlarla gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.

"GALATASARAY SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ YENERSE O PSİKOLOJİYLE İŞİ BİTİRİR"

Sergen Yalçın, "Eğer Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o psikolojiyle işi bitirir. Fenerbahçe yenerse de yüzde 100 şampiyonluk adayı olur. Beraberlik durumunda yine hesap kitap yapılır" dedi.

"FAVORİM GALATASARAY"

Sergen Yalçın şampiyonluk yarışında ne olursa olsun adayının Galatasaray olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.