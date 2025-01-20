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Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 10:48
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Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. Ligin başından beri kararının değişmediğini ifade eden Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybına rağmen sezon sonunda ipi göğüsleyeceğini açıkladı.

Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Teknik direktörlük görevini şu an için düşünmeyen Sergen Yalçın, televizyon karşısında yaptığı yorumlarla gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.

"GALATASARAY SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ YENERSE O PSİKOLOJİYLE İŞİ BİTİRİR"

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Sergen Yalçın, "Eğer Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o psikolojiyle işi bitirir. Fenerbahçe yenerse de yüzde 100 şampiyonluk adayı olur. Beraberlik durumunda yine hesap kitap yapılır" dedi.

"FAVORİM GALATASARAY"

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Sergen Yalçın şampiyonluk yarışında ne olursa olsun adayının Galatasaray olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Sergen Yalçın'ın Şampiyonluk Favorisi

Evet, Galatasaray şampiyon olur.
Hayır, Fenerbahçe şampiyon olur.
Diğer takımlar şampiyon olabilir.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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