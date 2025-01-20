Sergen Yalçın, şampiyonluk yolundaki favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Teknik direktörlük görevini şu an için düşünmeyen Sergen Yalçın, televizyon karşısında yaptığı yorumlarla gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.
Sergen Yalçın, "Eğer Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi yenerse o psikolojiyle işi bitirir. Fenerbahçe yenerse de yüzde 100 şampiyonluk adayı olur. Beraberlik durumunda yine hesap kitap yapılır" dedi.
Sergen Yalçın şampiyonluk yarışında ne olursa olsun adayının Galatasaray olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.
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