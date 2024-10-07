Sergen Yalçın Sezer Çakır iddialarına "Ahlaksızca" deyip kızdı: Eski takım arkadaşımın eşiyleymişim gibi...

Sergen Yalçın kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim. Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile sık sık birlikte görüntülenen ve yakın arkadaş oldukları bilinen Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara kızdı.

Candaş Tolga Işık'a konuk olan Sergen Yalçın "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış" dedi.

"ÇOK TERS HABERLER..."

Bu haberlere isyan eden Sergen Yalçın "Magazinci arkadaşlar güzel haberler çaktılar" dedi ve ekledi:

"Biliyorlar arkadaşım olduğunu... Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber."

Sergen Yalçın devam ederek "Bir şey yok ama sanki ben eski takım arkadaşımın eski eşiyle bir ilişki yaşıyormuşum gibi haber yapılmış lütfen böyle ahlaksızca haberler yapmayın" diyerek isyan etti.

Sezer Çakır'ın Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olması sebebiyle Sergen Yalçın'ın bilerek görüntülenmek istemediği yazılmıştı.