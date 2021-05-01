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Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu

01.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 7-0'lık tarihi skorla biten Hatayspor maçını değerlendirdi.

Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Kazanmak çok önemliydi. Bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyordu bizim için. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Ligde iyi yerdeler. Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu. Oyuncularım isteği, arzuları, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları çok önemli bir etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz.

Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Şimdi 1 hafta dinleneceğiz ve inşallah mutlu sona ulacağız. 5 puanlık bir avantaj var. 4 puan bize yetiyor. İnşallah 4 puan alabiliriz. Gökhan ve Aboubakar geri dönecek belki. 3 oyuncumuz dışarıda kalacak. Haftayı iyi değerlendireceğiz. 3 lig 1 kupa maçı var. Çok büyük zorluklar aştık. Hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandıracağız inşallah.

Nkoudou'nun durumu gelecek hafta belli olur herhalde. MR çekilecek. Şimdi söylemek erken. Bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. İçimizdekini tutamıyoruz bazen. Sonuçta biz de insanız.

Türkiye'deki en zor işi biz, teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın karşılığı çok fazla oluyor. Hiç kimsenin işi kolay değil. Bu sene pandemidenönce başladık. 1 senedir seyircisiz oynuyoruz maçları. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. İnşallah finali, o mutluluğu yaşarız.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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