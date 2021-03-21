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Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

21.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında aldıkları skordan memnun olmadığını ifade etti.

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM

"1 puandan memnun musun diye soruyorsun, değilim" diyen Sergen Yalçın, "Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Bitirebilirdik bu maçı. Pozisyonları çok cömertçe harcadık. Altay'ı tebrik etmek lazım kurtardıkları için. Kötü değil. En yakın rakibin 1 puan önüne çıktık. Bir sonrakiyle farkı koruduk. Böyle bakınca iyi ama oyuna bakınca skordan memnun olmak kolay değil. Sonuç olarak skordan memnun değilim." dedi.

EN YAKIN RAKİBİMİZLE FARK VAR

"Takım çok iyi oynadı. Golden sonra daha da iyiydik. Skor hariç oyundan, performanslardan memnunum. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu sonuçlar var. Büyük ve güçlü bir rakiple karşılaştık. Olur. Çok fazla irdelememek lazım. 11 tane maçımız var. En yakın rakibimize 3 puanlık avantajımız var. Bunu böyle tutmaya ve artırmaya dikkat edeceğiz"

KAZANAMADIK, KAYBETMEDİK

"Bu bir oyun. Canlı bir oyun. Oyuncular, herkes hata yapabilir. Maç da kaybedebiliriz. Ona açık bir oyun bu. Oyun için teknik ekip olarak memnunuz. Çok erken bitirebileceğimiz, kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Bu takdir edilir herhalde herkes tarafından. Kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik de. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir ara var. 11 oyuncu milli takıma gidecek. En iyi şekilde çalışacağız"

ŞİMDİ FUTBOLDAN UZAKLAŞACAĞIZ

"Bireysel performanslar yukarı çıkıyor. Organize olduğumuz zaman oyuncular iyi oynuyor, kendi milli takım antrenörleri de takip ediyor çağırıyor. Uzun yola gidecekler var. Atiba 38'inde hala milli takıma gidiyor. Onların dönüşleri cumayı bulacak herhalde. Gitsin oynasınlar. Kalanlarla antrenman yapacağız. Futboldan biraz uzaklaşmak lazım. Sezon çok uzun. Oyuncuları da anlamak lazım. Kolay değil bu tempo. Skor istediğimiz gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Futbolda oluyor bunlar."


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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