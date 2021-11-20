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Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

20.11.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste üçüncü kez mağlubiyet yaşadı. 49 yaşındaki teknik adam, Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından konuştu.

Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"SORUMLULUĞU BEN ALMAM"

Vallahi artık basına gelip konuşmak zor geliyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek... Çeşitli bahaneler üretmek skorla ilgili bizi zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlar, oynanan oyunlar... Sorumlu olan benim. Alması gereken de benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç. Hiçbir şey yapmadık! Hiçbir görüntü vermedik! Mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubu vardı. Enerji yoktu. Bizi üzen taraflar bunlar. Çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün bahane üretecek bir durum yok.

Biz sağlamız. İyi antrenman yapıyoruz. Oyuncuları psikolojik ve fiziksel olarak destekliyoruz. Ancak, bizim psikolojimiz bozuldu. Çok üzgünüz.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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