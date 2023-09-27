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Sergen Yalçın Süper Lig'e dönmek üzere! Resmi açıklama geldi, anlaşma sağlanmak üzere...

27.09.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verildi. Ligde oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alan Eroğlu, oyuncular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

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Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Hüseyin Eroğlu! 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğumuzun mimarlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Kırmızı - beyazlılar, daha önce Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yeniden bir takım çalıştırmaya sıcak bakan Sergen Yalçın ile Samsunspor arasındaki görüşme olumlu ilerliyor.

"SERGEN YALÇIN BUNLARDAN BİRİSİ"

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Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.

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