Sergen Yalçın: Talisca'yı nasıl alacağız?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçının ardından Anderson Talisca hakkında konuştu.

Sergen Yalçın eski oyuncuları Talisca için tepki verirken, "Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" sözlerini kullandı.

Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Çin ekibinde çıktığı 65 maçta 39 gol ve 13 asistle oynadı. Talisca, Beşiktaş kariyerinde ise 80 karşılaşmada 37 gol atıp 14 asist yapmıştı

