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Sergen Yalçın: Tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik

15.05.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonun son maçı öncesinde konuştu.

Şampiyonluk için sezon boyunca emek verdiklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Camiamız, sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık, kazandık, kaybettik. Oyuncularımız çok değerli, çok karakterli. Buraya kadar büyük bir mücadeleyle geldiler. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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