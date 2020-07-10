Sergen Yalçın, yabancı kuralına tepki gösterdi! ''2 oyuncu yemekte...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararını eleştirdi.TFF’nin aldığı yabancı kararını düzeltmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Yabancı oyuncu konusu çok uzun bir konu. Bu TFF’nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler oturup aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım” dedi.

"ÖNCE GİDİP TESİSLERİ GEZİN"

Herkesin Ajax örneğini vermesinin yanlış olduğunu vurgulayan Yalçın, “Hersek Ajax’ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax’ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU EVDE, 2 OYUNCU YEMEKTE..."

TFF’nin aldığı kararın anlamsız olduğunu dile getiren Yalçın, “8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak… Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralın oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu’daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. İnanılmaz mantıksız bir karar. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun." dedi.