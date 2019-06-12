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Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'a imzayı atıyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da prensipte anlaşma sağlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'a imzayı atıyor

Geçen sezon Alanyaspor’da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın’ın 6 milyon Euro’luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın’ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.

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