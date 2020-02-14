Sergenli, Beşiktaş ilk kez yenildi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olduğu mücadeleden 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde aldığı ilk yenilgi oldu.
Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.
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