SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergenli, Beşiktaş ilk kez yenildi

Sergenli, Beşiktaş ilk kez yenildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.02.2020 22:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. Bu mağlubiyet siyah beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenilgisi oldu.

Sergenli, Beşiktaş ilk kez yenildi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olduğu mücadeleden 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde aldığı ilk yenilgi oldu.

Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Abdullah Avcı resmen açıklandıAbdullah Avcı resmen açıklandı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş sergen yalçın ilk yenilgi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

Tecavüz skandalı sonrası flaş karar

Tecavüz skandalı sonrası flaş karar

Volkan Demirel'den G.Saray'a gönderme

Volkan Demirel'den G.Saray'a gönderme

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan TFF'ye: IFAB'dan gelen tavsiye kararını açıklayın

Beşiktaş'tan TFF'ye IFAB çağrısı

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Abdullah Avcı açıklaması

Abdullah Avcı resmen açıklandı

Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı tehlike

Atiba Hutchinson: 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum

Atiba'dan sözleşme açıklaması

Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

Umut Nayir'den Sergen Yalçın'a övgü

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.