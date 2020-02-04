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Sergiden elde edeceği geliri kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Mersin’de 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisinden elde edeceği geliri, kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak.’Hayatta bıraktığımız sadece izlerimizdir’ felsefesi ile hareket ederek 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisini 8 Şubat Cumartesi günü Mersin Deniz Müzesi’nde açacak.

Sergiden elde edeceği geliri kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak

Mersin’de 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisinden elde edeceği geliri, kız öğrencilerin eğitimi için harcayacak.
’Hayatta bıraktığımız sadece izlerimizdir’ felsefesi ile hareket ederek 65 yaşından sonra resim yapmaya başlayan İclal Bekiroğlu, ilk sergisini 8 Şubat Cumartesi günü Mersin Deniz Müzesi’nde açacak. Çoğunluğu Mersin’in eski evlerini konu alan sergide yaklaşık 35 resim yer alacak. Satışa sunulan resimlerin geliri Mersin Tabipler Odası ve üyesi olduğu Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şubesi aracılığı ile mevcut bir fona aktarılacak. Bu fondan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan kız öğrenciler yararlanacak.
Bekiroğlu, bu şekilde insanlar yol açmak ve iyi örnekleri çoğalmayı amaçladığını söyledi.

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İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Birtan Eczanesi
Merkez
Cemaloğlu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
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