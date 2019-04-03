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Sergio Llull 1 ay parkelerden uzak kalacak

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 03.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Euroleague'in iddialı ekiplerinden İspanyol Real Madrid'de yıldız basketbolcu Sergio Llull'un sol bacak kasından sakatlandığı açıklandı.

Sergio Llull 1 ay parkelerden uzak kalacak

THY Euroleague'in iddialı ekiplerinden İspanyol Real Madrid'de Sergio Llull şoku yaşanıyor. Bugün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Llull'un sağlık durumu ile ilgili kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Yapılan testlerden sonrasında yıldız basketbolcunun sol bacak kasından sakatlandığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Başarılı oyuncunun parkelerden 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Euroleague'de 25 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki basketbolcu, 10.6 sayı, 4.2 asist ve 2.0 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

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THY Euroleague real madrid Sergio Llull

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