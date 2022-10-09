Sergio Ramos, 30 saniye içinde 2 sarı kart görerek oyundan atıldı

PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında adeta tarihe geçti. Tüm zamanların en çok kırmızı kart gören 2. ismi olan Ramos, yine bildiğini okudu ve 30 saniye içinde 2 kez sarı kart gördü.

HAKEME İTİRAZ ETTİ VE ATILDI

Dakikalar 41'i gösterirken Ramos hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi. 35 yaşındaki İspanyol stoper, bu kartla birlikte tüm zamanların en çok kırmızı kart gören futbolcuları listesinde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KIRMIZ KART GÖREN OYUNCULARI

1⃣Gerardo Bedoya - 46

2⃣Sergio Ramos - 28

3⃣Cyril Rool - 25

4⃣Alexis Delgado - 22



