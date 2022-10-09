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  4. Sergio Ramos, 30 saniye içinde 2 sarı kart görerek oyundan atıldı

Sergio Ramos, 30 saniye içinde 2 sarı kart görerek oyundan atıldı

09.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergio Ramos, Reims karşısında 30 saniye içinde gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kalarak kariyerindeki kırmızı kart sayısını 28'e çıkartmış oldu.

Sergio Ramos, 30 saniye içinde 2 sarı kart görerek oyundan atıldı
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında adeta tarihe geçti. Tüm zamanların en çok kırmızı kart gören 2. ismi olan Ramos, yine bildiğini okudu ve 30 saniye içinde 2 kez sarı kart gördü.

HAKEME İTİRAZ ETTİ VE ATILDI

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Dakikalar 41'i gösterirken Ramos hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi. 35 yaşındaki İspanyol stoper, bu kartla birlikte tüm zamanların en çok kırmızı kart gören futbolcuları listesinde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KIRMIZ KART GÖREN OYUNCULARI

1⃣Gerardo Bedoya - 46
2⃣Sergio Ramos - 28
3⃣Cyril Rool - 25
4⃣Alexis Delgado - 22


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