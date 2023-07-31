Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor! Fransızlar dev transferi duyurdu

Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı. Takımdan gitmek istediğini defalarca yönetime bildiren Nelsson için yeşil ışık yakıldı.

NELSSON YERİNE RAMOS

Nelsson'un yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı. Şu an kulüpsüz durumda bulunan Ramos'un Galatasaray'a gelerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği aktarıldı.

FRANSIZLAR YAZDI!

Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri teker teker reddeden Ramos'un 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek istediği yazıldı. Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Ramos için Nelsson'un ayrılığı bekleniyor.

ICARDI'NİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Galatasaray'a imza atan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen Ramos, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

