SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor! Fransızlar dev transferi duyurdu

Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor! Fransızlar dev transferi duyurdu

31.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen Sergio Ramos hala takımsız durumda. Victor Nelsson'un yarın Zalgiris maçında son karşılaşmasına çıkacak iddiası sonrası Fransız basını Ramos'un Galatasaray'a imza atacağını yazdı.

Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı. Takımdan gitmek istediğini defalarca yönetime bildiren Nelsson için yeşil ışık yakıldı.

NELSSON YERİNE RAMOS

Screenshot_1

Nelsson'un yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı. Şu an kulüpsüz durumda bulunan Ramos'un Galatasaray'a gelerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği aktarıldı.

FRANSIZLAR YAZDI!

Screenshot_2

Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri teker teker reddeden Ramos'un 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek istediği yazıldı. Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Ramos için Nelsson'un ayrılığı bekleniyor.

ICARDI'NİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Screenshot_9

Galatasaray'a imza atan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen Ramos, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş durdu durdu sonunda bombayı patlattı!Beşiktaş durdu durdu sonunda bombayı patlattı!
[RMV-10]
Giydiği forma dört takımın taraftarını da mutlu ediyorGiydiği forma dört takımın taraftarını da mutlu ediyor
Anahtar Kelimeler:
Sergio Ramos galatasaray atan psg 10 maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti
Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.