Sergio Ramos, De Gea'yı penaltı sırasında yanılttı!

2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

RAMOS DE GEA'YI YAKTI

Dünya Kupası'nda büyük heyecana sahne olan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Portekiz-İspanya mücadelesinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

İspanya'nın tecrübeli defans oyuncusu Sergio Ramos kaleci De Gea'ya, Portekiz'in attığı ilk penaltı golünde topun başına gelen Ronaldo'nun sağ köşeye vuracağını söyleyerek takım arkadaşını yanılttı.





