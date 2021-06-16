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Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrıldı

16.06.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, 16 yıldır kulüpte olan Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrıldı

Real Madrid, sözleşmesinin sonuna gelen kaptan Sergio Ramos ile yolların ayrılma kararı alındığını açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, yarın (17 Haziran) başkan Florentino Perez'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenleneceği ve Sergio Ramos'a veda edileceği kaydedildi.

ESKİ TAKIMINDAN TEKLİF ALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'dan teklif aldı.

El Chiringuito'da yer alan habere göre; 2005'te Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan Sergio Ramos, 5 yıllık sözleşme teklifi aldı. Ayrıca, Sevilla'nın sözleşme sona erdikten sonra kulüpte çalışma teklifi de sunduğu belirtildi.

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