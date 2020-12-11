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Sergio Ramos Real Madrid'den sezon sonu ayrılacak

İSPANYA HABERLERİ  | 11.12.2020 22:47 | Son Güncelleme

Tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Sergio Ramos Real Madrid'den sezon sonu ayrılacak

İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos için flaş bir iddia gündeme geldi. Onda Cero'nun haberine göre Ramos, artık takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Habere göre PSG'nin büyük ilgi gösterdiği oyuncu ile İngiltere ve İtalya'dan da önemli ekipler ilgileniyor. Ramos'un sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona ereceği için devre arası itibariyle başka takımlarla transfer görüşmelerine başlayabilecek.

RAMOS'UN İSTEDİĞİ 2 YILLIK SÖZLEŞMEYE YANAŞMIYOR

Real Madrid, oyuncularından yeni bir maaş indirimi talep etmeye hazırlanırken Sergio Ramos'un ise mevcut sözleşmesinin 2 yıl uzatılması yönünde bir talebi olduğu belirtiliyordu. Real Madrid'in ise tecrübeli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerisinde bulunmak istediği aktarılmakta.

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