Sergio Ramos'tan Galatasaray itirafı! İmzayı atar atmaz gözyaşlarını tutamadı

Transfer döneminin en sıcak isimlerinin başında gelen Sergio Ramos kararını Sevilla'dan yana kullandı ve eski takımına imzayı attı.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

İspanyol ekibinden yıllık sadece 1.5 milyon euro kazanacak Ramos, Galatasaray'ın kendisine yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi reddetti. Suudi Arabistan kulüplerinden de 22 milyon euro'luk teklif alan Ramos, Sevilla'yı tercih ederek büyük bir sürprize imza attı.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ: PARAYI SEÇMEDİM

İmza töreninde konuşan Sergio Ramos, "Kariyerimin bu döneminde parayı seçebilirdim ama seçmedim. Sevilla'ya dönüp yeni bir hikayeye imza atmak istedim. Bu sezon hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz." dedi. Ramos, imza töreninde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

