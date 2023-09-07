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Sergio Ramos'tan Galatasaray itirafı! İmzayı atar atmaz gözyaşlarını tutamadı

07.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği fakat kararını Sevilla'dan yana kullandığı Sergio Ramos, dün yapılan imza töreninin ardından İspanyol devine imzayı attı. Eski takımına geri dönen Ramos flaş itiraflarda bulundu.

Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Transfer döneminin en sıcak isimlerinin başında gelen Sergio Ramos kararını Sevilla'dan yana kullandı ve eski takımına imzayı attı.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

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İspanyol ekibinden yıllık sadece 1.5 milyon euro kazanacak Ramos, Galatasaray'ın kendisine yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi reddetti. Suudi Arabistan kulüplerinden de 22 milyon euro'luk teklif alan Ramos, Sevilla'yı tercih ederek büyük bir sürprize imza attı.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ: PARAYI SEÇMEDİM

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İmza töreninde konuşan Sergio Ramos, "Kariyerimin bu döneminde parayı seçebilirdim ama seçmedim. Sevilla'ya dönüp yeni bir hikayeye imza atmak istedim. Bu sezon hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz." dedi. Ramos, imza töreninde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

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