Sergio Ramos transferi bitmek üzere! İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi.
İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirim yaptı. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.
Ramos'un bu indirimine rağmen 4 milyon euro ücrette direten sarı-kırmızılılar geri adım atmıyor. Ramos'a da 1+1 yıllık kontrat öneren Galatasaray yetkilileri Ramos ile anlaşmayı umuyor.