Sergio Ramos transferi bitmek üzere! İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi.

5 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ

İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirim yaptı. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Ramos'un bu indirimine rağmen 4 milyon euro ücrette direten sarı-kırmızılılar geri adım atmıyor. Ramos'a da 1+1 yıllık kontrat öneren Galatasaray yetkilileri Ramos ile anlaşmayı umuyor.

