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  4. Sergio Ramos transferi bitmek üzere! İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi

Sergio Ramos transferi bitmek üzere! İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi

25.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi ve imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılılardan tek şartı Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları olduğu bilinen Ramos'un Molde karşısında alınan galibiyet sonrası bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi.

5 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ

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İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirim yaptı. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

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Ramos'un bu indirimine rağmen 4 milyon euro ücrette direten sarı-kırmızılılar geri adım atmıyor. Ramos'a da 1+1 yıllık kontrat öneren Galatasaray yetkilileri Ramos ile anlaşmayı umuyor.

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