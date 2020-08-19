Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

Real Madrid'in süper yıldızı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan ve 4. çocuğunu kucağına alan eşi Pilar Rubio, havuzda verdiği bikinili pozla şaşırttı.Doğum yapmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Rubio'nun fotoğrafında üç çocuğunun yanı sıra 20 günlük bebeği de yer aldı. Ünlü sunucu, sosyal medyasından paylaştığı bu fotoğrafın altına "Fantastik 4'lü" notunu da düşnmeyi ihmal etmedi.
Temmuz'un son haftasında doğum yapan Pilar Rubio ve Sergio Ramos, yeni doğan oğullarına Máximo Adriano adını vermişti. Hastaneden eşiyle fotoğraf paylaşan Real Madrid efsanesi Sergio Ramos, 4. kez baba olduğunu "Máximo Adriano'yu tanıtabildiğim için çok mutluyum. Saat 6.56'da doğum gerçekleşti. Anne ve bebek çok iyi" ifadeleriyle duyurmuştu.
Ramos'un eşi Rubio ise yeni doğan oğluyla yaptığı bir başka paylaşımda, "Seni kollarımda ilk kez tuttuğumdan bu yana bir hafta geçti" notunu paylaştı.Çiftin, 5, 4 ve 2 yaşlarında Sergio, Marco ile Alejandro adında 3 oğlu daha bulunuyor.
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