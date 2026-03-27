Sergio Ramos'un ilk hamlesi Fenerbahçe'nin kalbi: Marco Asensio şoku

Fenerbahçe’de sergilediği göz kamaştırıcı performansla Avrupa’nın devlerini peşine takan Marco Asensio için İspanya’dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Sevilla’ya yakınlığıyla bilinen Orgullobiri haber sitesinin geçtiği bilgilere göre; Endülüs ekibinde yönetimi devralmaya hazırlanan efsane isim Sergio Ramos, yeni projesinin merkezine Fenerbahçe’nin süper starını koydu.

SERGIO RAMOS'UN GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN SÜPER STARINDA: SEVILLA'DA ASENSIO DEVRİ!

Fenerbahçe’de 27 gole direkt katkı sağlayarak kariyer zirvesini yaşayan Marco Asensio, eski takım arkadaşı Sergio Ramos’un radarına girdi. Sevilla yönetimine geçmeye hazırlanan Ramos’un, yaz transfer dönemindeki "bir numaralı" hedefinin Asensio olduğu öne sürüldü. İspanyol basınının "Ramos, takımı Asensio’nun üzerine kuracak" iddiasıyla duyurduğu bu dev hamle, sarı-lacivertli camiada yankı uyandırdı. İşte 13 gol ve 14 asistlik muazzam performansıyla Avrupa’yı sarsan Asensio için hazırlanan o çılgın plan...

RAMOS'UN PRENSİ: MARCO ASENSIO

Sevilla'nın geleceğinde söz sahibi olmaya hazırlanan Sergio Ramos, ilk büyük hamlesini Real Madrid'den eski dostu Marco Asensio ile yapmaya kararlı. Orgullobiri'nin haberine göre Ramos, Sevilla'yı yeniden ayağa kaldıracak projenin liderliğini Asensio'ya emanet etmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe formasıyla yakaladığı form grafiği, Ramos'un bu transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etmesine neden oldu.

FENERBAHÇE’DE ASENSIO FIRTINASI: 36 MAÇTA 27 SKOR!

Sarı-lacivertli formayla bu sezon adeta yeniden doğan İspanyol yıldız, istatistikleri altüst etti. Tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 13 gol atıp 14 asist yaparak tam 27 gole doğrudan etki eden Asensio, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarının anahtarı konumunda. Ramos'un bu muazzam performansı yakından takip ettiği ve tecrübeli yıldızın takıma katılmasıyla Sevilla'nın hücum hattına "elit" bir dokunuş yapmayı hedeflediği belirtiliyor.