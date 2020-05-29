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Serhat Akın'dan küfürlü eleştiri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsanevi forveti Serhat Akın, Twitch kanalında açıklamalarda bulundu.

Serhat Akın'dan küfürlü eleştiri

Sarı lacivertlilerin bir dönem formasını giyen ve taraftarların çok sevdiği isimlerden olan Serhat Akın, Twitch kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kullandığı dil ile çok eleştirilen Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"MESUT ÖZİL NİYE GELSİN?"

Serhat Akın, "Mesut Özil 39 yaşında falan gelir. Adam 32 yaşında, Arsenal'ın 10 numarası. Gelir mi Fenerbahçe'ye? Niye gelsin a.... k...? Fenerbahçe sürekli hayal kuruyor, Fenerbahçe kötü. Maddi olarak kötü, manevi olarak kötü, sportif olarak kötü. Her b.. olarak kötü." ifadelerini kullandı.

"YEDİNCİ, SEKİZİNCİ OLUYOR"

Mesut Özil transferi hakkında sözlerine devam eden Akın, "Mesut Özil neden gelsin Fenerbahçe'ye şu anda? Fenerbahçe her sezon yedinci, sekizinci oluyor.” dedi.

"FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"

Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.

"GUSTAVO %100 PERFORMANS İLE OYNAMIYOR"

Serhat Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor a.... k.... Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor." açıklamasını yaptı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serhatl cok dogru demiş baskan cok kotu yonetim felaket squad berbat hoca desen yok oyuncular sadece para alıp yatıyor taraftar sonunda isyan edıcek butun toplamda sorumlu baskan yani ali koçtut biz camia olarak azız yıldırıma buyuk ayıp etmişiz zengin karizmatık genc olmakla bişey olmuyormuş biz yanıldık halende yanlış hamleler yapılıyo cunki futbolu bilen insanlar yok sadece zengin insanlar var semih özsoy dısında hangi yonetıcıyı tanıyoruz eskiden hepsini bilirdik cunki futbol içinde insanlardı lig baslıyo halen bu takıma hoca bulamadı bu yönetim skandal fb tarihi bunları görmedi bgn e kdr
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