Serhat Akın'dan küfürlü eleştiri

Sarı lacivertlilerin bir dönem formasını giyen ve taraftarların çok sevdiği isimlerden olan Serhat Akın, Twitch kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kullandığı dil ile çok eleştirilen Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.
Serhat Akın, "Mesut Özil 39 yaşında falan gelir. Adam 32 yaşında, Arsenal'ın 10 numarası. Gelir mi Fenerbahçe'ye? Niye gelsin a.... k...? Fenerbahçe sürekli hayal kuruyor, Fenerbahçe kötü. Maddi olarak kötü, manevi olarak kötü, sportif olarak kötü. Her b.. olarak kötü." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil transferi hakkında sözlerine devam eden Akın, "Mesut Özil neden gelsin Fenerbahçe'ye şu anda? Fenerbahçe her sezon yedinci, sekizinci oluyor.” dedi.
Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.
Serhat Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor a.... k.... Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor." açıklamasını yaptı.
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