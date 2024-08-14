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Serhat Akın, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı! ''Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 07:33
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, yaşanan kötü sonucun ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Sarı-lacivertlilerin aldığı bu sonucun ardından Serhat Akın'dan canlı yayında salvolar geldi.

"SURVİVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO MU KURMUŞ?"

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Mağlubiyetin bir nedeninin de gelmeyen transferler olduğunu ifade eden Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yüklendi. Serhat Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" açıklamasını yaptı.

"KİM ULAN BU LILLE?"

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Serhat Akın, "Ya bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray’ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim." dedi.

"MOURINHO, FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ YENEMEDİ"

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Eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Mourinho bugün sadece Lille’i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi’ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Serhat Akın fenerbahçe
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