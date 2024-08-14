Serhat Akın, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı! ''Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu?"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Sarı-lacivertlilerin aldığı bu sonucun ardından Serhat Akın'dan canlı yayında salvolar geldi.

"SURVİVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO MU KURMUŞ?"

Mağlubiyetin bir nedeninin de gelmeyen transferler olduğunu ifade eden Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yüklendi. Serhat Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" açıklamasını yaptı.

"KİM ULAN BU LILLE?"

Serhat Akın, "Ya bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray’ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim." dedi.

"MOURINHO, FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ YENEMEDİ"

Eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Mourinho bugün sadece Lille’i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi’ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" ifadelerini kullandı.