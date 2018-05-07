Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını, usta köşe yazarı Serhat Ulueren değerlendirdi.
Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde karşılaşmaya dair düşüncelerini paylaşan Serhat Ulueren, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetine karşın Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e sert eleştirilerde bulundu.
İşte Serhat Ulueren'in yazısı...
İlk yarı attılar, 2. yarı yattılar mı desem. Muslera olmasa yine kazanamazlar mı desem. Gomis artık sıktın ve berbatsın mı desem. Vazgeçtim önce hakemler diyeceğim.
Fırat Aydınus, F.Bahçe maçında art niyetliydi ve ligin kaderini etkileyecek inanılmaz yanlış düdükler çaldı. Ev sahibine maçı kazandırmak için her şeyi yaptı ve başarılı oldu. Ali Palayık da bazılarına göre bu ligin iyi hakemlerinden ama o da hakemliğin “H”sini bilmiyor. 31’de Seleznyov, Muslera’ya çarpıyor ve komik ötesi bir penaltı. Bu hakemlerle kalan 2 hafta nasıl bitecek bilemiyorum.
Ya Gomis’e ne demeli. Barlarda, partilerde, özel ev buluşmalarında gezdiğini biliyorum da bu kadar özensiz ve sorumsuzca yaşadığını tahmin etmiyordum. Yalandan koşular, yalandan göz yaşları ile G.Saray’a zarar veriyor. Bakalım, “Gomis kaçırsa da penaltı atmaya devam edecek” diyen Terim, bu inadında devam mı edecek? Muslera 54’te arka arkaya 2 topu inanılmaz reflekslerle kesmese G.Saray yine kazanamazdı.
Gomis derhal kulübeye çekilmeli, Sinan oynamalı ve Eren’e daha fazla süre verilmeli. Gomis bu formuyla G.Saray’a zarar veriyor. Rodrigues olmasa veya vuruşlarda kaleyi tutturamasa ne olacaktı? Terim bunun hesabını nasıl verecekti?
'Yedekte kalsın'
Dün Linnes, Denayer, Donk, Serdar iyi mücadele ederken, sahanın yıldızları Muslera ve Rodrigues’di. Sonuç olarak hakemler adına utanç dolu hafta sonu yaşadık. Ve G.Saray bu galibiyetle 21. şampiyonluğunu yakaladı bana göre. G.Saray şampiyonluğu bırakmaz, hele Gomis kulübede oturursa çok daha rahat ve stressiz maçları bitirirler.
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