SPOR

Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2018 08:21 | Son Güncelleme

Ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Serhat Ulueren, Galatasaray'ın 2-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetini değerlendirirken, hedefinde Bafetimbi Gomis vardı. Serhat Ulueren, Gomis'in maçın sonrasındaki gözyaşlarını sahte bulduğunu söylerken, Fransız yıldız bir sonraki maçta yedek kulübesine çekilmesi gerektiğini savundu.

Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını, usta köşe yazarı Serhat Ulueren değerlendirdi.

Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde karşılaşmaya dair düşüncelerini paylaşan Serhat Ulueren, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetine karşın Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e sert eleştirilerde bulundu.

İşte Serhat Ulueren'in yazısı...

İlk yarı attılar, 2. yarı yattılar mı desem. Muslera olmasa yine kazanamazlar mı desem. Gomis artık sıktın ve berbatsın mı desem. Vazgeçtim önce hakemler diyeceğim.

Fırat Aydınus, F.Bahçe maçında art niyetliydi ve ligin kaderini etkileyecek inanılmaz yanlış düdükler çaldı. Ev sahibine maçı kazandırmak için her şeyi yaptı ve başarılı oldu. Ali Palayık da bazılarına göre bu ligin iyi hakemlerinden ama o da hakemliğin “H”sini bilmiyor. 31’de Seleznyov, Muslera’ya çarpıyor ve komik ötesi bir penaltı. Bu hakemlerle kalan 2 hafta nasıl bitecek bilemiyorum.

Ya Gomis’e ne demeli. Barlarda, partilerde, özel ev buluşmalarında gezdiğini biliyorum da bu kadar özensiz ve sorumsuzca yaşadığını tahmin etmiyordum. Yalandan koşular, yalandan göz yaşları ile G.Saray’a zarar veriyor. Bakalım, “Gomis kaçırsa da penaltı atmaya devam edecek” diyen Terim, bu inadında devam mı edecek? Muslera 54’te arka arkaya 2 topu inanılmaz reflekslerle kesmese G.Saray yine kazanamazdı.

Gomis derhal kulübeye çekilmeli, Sinan oynamalı ve Eren’e daha fazla süre verilmeli. Gomis bu formuyla G.Saray’a zarar veriyor. Rodrigues olmasa veya vuruşlarda kaleyi tutturamasa ne olacaktı? Terim bunun hesabını nasıl verecekti?

'Yedekte kalsın'

Dün Linnes, Denayer, Donk, Serdar iyi mücadele ederken, sahanın yıldızları Muslera ve Rodrigues’di. Sonuç olarak hakemler adına utanç dolu hafta sonu yaşadık. Ve G.Saray bu galibiyetle 21. şampiyonluğunu yakaladı bana göre. G.Saray şampiyonluğu bırakmaz, hele Gomis kulübede oturursa çok daha rahat ve stressiz maçları bitirirler.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serhat ulueren Bafetimbi Gomis

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Akhisarspor-Galatasaray maçından sonra Gomis ağladı!

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gomisi yedek kulübesine çekip yerine sen mi oynayacaksın! Adam harcama meraklısı yorumcu bozuntuları! İyi oynadımı yerlere göklere sığdıramayın, kötü oynadımı hemen gömün! Size kalsa kimsenin kredisi yok, hata yapan o gün gitsin, yarına çıkmasın!!!
Sanane......
Ligin son maçında TFF, rakipler, Ali Palabıyık hepsini aynı anda aralarına karbon kağıdı koyarak düzelteceğim.
ya arkadaş bu adam penaltı kullanamayı işte ne diye zorluyosunuz beşiktaş maçındaki penaltıdan sonra bu maçta hemde 2-1 gibi riskli bi skorda ne diye kullandırıyosunuz son 2 hafta kala gomis takımı yakacak haberiniz yok bana kalırsada yedek otursun
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