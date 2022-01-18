Seri sonu canavarı! Konyaspor, Adana Demirspor'un serisini bitirdi

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyete getiren golü 53. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.
Konyaspor'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için maç öncesinde ve maç sırasında da duygu dolu anlar yaşandı. Atılan gol de Ahmet Çalık'a armağan edildi.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, Adana Demispor ise 34 puanda kalırken Süper Lig'de 6 maç sonra kaybetti.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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