Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Seri maçı değerlendirdi.
Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Seri, "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse burada kalırım" dedi.
Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Seri, "Galibiyet bizim için çok önemliydi, kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından da çok önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve kazanmayı başardık, bu takımın özgüvenini yükseltmesi açısından da iyiydi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği
Galatasaray'ın topçusu değil
Fatih Terim: İnanamıyorum
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Beşiktaş'ta şok ayrılık
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Juventus galibiyete hasret!
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum