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Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Seri maçı değerlendirdi.

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Seri, "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse burada kalırım" dedi.

Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Seri, "Galibiyet bizim için çok önemliydi, kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından da çok önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve kazanmayı başardık, bu takımın özgüvenini yükseltmesi açısından da iyiydi." ifadelerini kullandı.

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