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Şeriat öven Tuğçe Kazaz'a Ezgi Mola'dan tepki

31.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi için din değiştirmesiyle tanınan Tuğçe Kazaz yeni açıklamalarıyla gündemde. Tuğçe Kazaz'ın şeriat övdüğünü gören oyuncu Ezgi Mola kendini tutamadı.

Şeriat öven Tuğçe Kazaz'a Ezgi Mola'dan tepki

Yunanistanlı erkek arkadaşıyla evlenmek için zamanında din değiştiren Tuğçe Kazaz açıklamalarıyla gündeme geldi. Kazaz açıklamasında şeriatla ilgili ifadeler kullanınca tepki çekti.

Tuğçe Kazaz'ın yaptığı yorumu gören Ezgi Mola kendini tutamadı.

Son dönemde Erşan Kuneri dizisindeki performansıyla gündeme gelen Mola, İzzet Çapa'ın yorumunun altına "Yallah Arabistan’a" yazdı.

Ekran Alıntısı

Ezgi Mola'nın bu yorumuna beğeni yağdı.

Eski manken Tuğçe Kazaz şeriatla ilgili sözleriyle sosyal medyada gündem oldu! 'Biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz'Eski manken Tuğçe Kazaz şeriatla ilgili sözleriyle sosyal medyada gündem oldu! 'Biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz'

TUĞÇE KAZAZ NE DEDİ?

Kazaz açıklamasında şunları söyledi:

"Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullandı.


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Ezgi Mola Tuğçe Kazaz
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