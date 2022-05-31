Şeriat öven Tuğçe Kazaz'a Ezgi Mola'dan tepki

Yunanistanlı erkek arkadaşıyla evlenmek için zamanında din değiştiren Tuğçe Kazaz açıklamalarıyla gündeme geldi. Kazaz açıklamasında şeriatla ilgili ifadeler kullanınca tepki çekti.
Tuğçe Kazaz'ın yaptığı yorumu gören Ezgi Mola kendini tutamadı.
Son dönemde Erşan Kuneri dizisindeki performansıyla gündeme gelen Mola, İzzet Çapa'ın yorumunun altına "Yallah Arabistan’a" yazdı.
Ezgi Mola'nın bu yorumuna beğeni yağdı.
Kazaz açıklamasında şunları söyledi:
"Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullandı.
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