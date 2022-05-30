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Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

30.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemleriyle tartışmalara sebep olan eski manken Tuğçe Kazaz'ın son açıklamaları sosyal medyada yine ses getirdi. Şeriatla ilgili övgü dolu sözler söyleyen Kazaz'a çok sayıda tepki geldi. "Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullanan Kazaz şeriatın ancak temiz toplumlara gelebileceğini savundu.

Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

Bir dönem adından çokça söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz bu kez de şeriat için kullandığı övgü dolu sözlerle tepki çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şeriatı öven Kazaz'ı eleştirdi.

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KAZAZ NE DEDİ?

Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kazaz, "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullandı.

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Ardından bir açıklama daha yapan Kazaz paylaşımına, "Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." dedi.

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Tuğçe Kazaz
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