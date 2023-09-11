Serie A'da büyük kriz! Juventus'un yıldızı Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıktığı iddia edildi

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

DOPİNG TESTİ POZİTİF

İtalya'nın önde gelen basın kaynaklarından La Gazzetta delo Sport'ta yer alan habere göre, yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

POGBA OYNAMADI AMA...

Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

