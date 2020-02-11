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Serie A'da gol krallığı yarışı kızıştı

İTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Serie A'da 23 hafta geride kalırken, şampiyonluk potasında yer alan üç takımın mücadelesi, golcü futbolcuları arasındaki rekabete de yansıdı. Immobile 25, Cristiano Ronaldo 20, Romelu Lukaku'nun ise 17 golü bulunuyor.

Serie A'da gol krallığı yarışı kızıştı

Ligin zirvesinde yer alan Inter ile Juventus’un son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına karşılık, arka arkaya aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Lazio arasındaki rekabette bu üç takımın golcülerinin performansı büyük rol oynuyor.

Sezona iyi bir giriş yapamayan ancak 18 haftadır yenilgi yüzü görmeyip, 4 beraberlik ve 14 galibiyetle başarılı bir grafik çizerek 53 puanla 3. sırada yer alan Lazio, golcüsü Ciro Immobile'nin performansına çok şey borçlu.

Ligde bu sezon şu ana kadar oynanan 23 maçta da görev alan Immobile, 9’u penaltıdan olmak üzere attığı 25 golle, gol krallığı yarışını önde götürüyor.

29 yaşındaki Immobile, bu performansıyla 53 gol atan takımının gol yükünün yarısı kadarını da tek başına üstlenmiş durumda. 2016’da Lazio’ya transfer olan Immobile, 77 dakikaya 1 gol ortalaması tuttururken, şimdiden en golcü sezonunu geçirmeye aday durumda.

RONALDO SON 10 HAFTADA HER MAÇ GOL ATTI

Serie A’da son 8 sezondur lig şampiyonluğunu kimselere bırakmayan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu kovalarken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımı yense de yenilse de gollerini atmayı sürdürüyor.

Çizmede 2. sezonunu geçiren Ronaldo, son 10 hafta boyunca her maç fileleri sarsmayı başararak, sadece bu periyotta toplam 15 gole imzasını attı. Takımının ligde oynadığı 23 maçtan 20'sinde forma giyen Ronaldo, 7’si penaltıdan olmak üzere attığı 20 golle kendisinden beklenilen katkıyı vermekte. 35 yaşındaki oyuncu, 20 golle maç başına 1 gol ortalamasını yakalarken, 44 gol atan takımında, gollerin yarıya yakını kendisinin imzasını taşımakta.

LUKAKU, INTER'İ TAŞIYOR

Ligde Juventus’un şampiyonluk hegemonyasına son vermek isteyen ve en güçlü adaylardan olan Inter'de ise bu sezon kadroya dahil edilen Romelu Lukaku, 23 maçta da forma giydi.

Belçikalı 26 yaşındaki santrafor, 4’ü penaltıdan olmak üzere attığı 17 golle hem takımının başarısında büyük rol oynadı hem de Serie A’da uyum sıkıntısı yaşamadığını ortaya koydu. Ligde şu ana kadar 48 gol atan Inter’de Lukaku, gol yükünün 3’te 1’ini tek başına omuzlamış durumda.

BİR SEZONDA BİR OYUNCU EN FAZLA 36 GOL ATTI

Resmi başlangıcı 1897-1898 sezonunu kabul edilen Serie A'da bu yılla birlikte oynanan 115 sezonda sadece iki oyuncu en yüksek gol sayısına erişebildi. 1928-29 sezonunda Torino forması giyen Gino Rossetti, attığı 36 golle uzun süre erişilmesi güç bir rekora imza attı.

Rossetti’nin 36 gol rekoru 2015-16 sezonunda Napoli forması giyen Arjantinli golcü Gonzalo Higuain tarafından egale edildi. Higuain, o sezonun son haftasına 33 golle girmiş, Napoli’nin Frosinone’yi 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparak, Rosetti’nin 36 gollük rekoruna ortak olmuştu.

İtalyan spor kamuoyunda yapılan yorumlarda, özellikle Immobile ve Ronaldo’nun mevcut performanslarını sürdürmeleri durumunda, daha bitimine 15 hafta olan ligde, bir oyuncunun bir sezonda attığı 36 gol sayısını bir hayli yukarı taşıyabilecekleri belirtiliyor.

(AA)

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