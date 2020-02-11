Serie A'da gol krallığı yarışı kızıştı

Ligin zirvesinde yer alan Inter ile Juventus’un son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına karşılık, arka arkaya aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Lazio arasındaki rekabette bu üç takımın golcülerinin performansı büyük rol oynuyor.

Sezona iyi bir giriş yapamayan ancak 18 haftadır yenilgi yüzü görmeyip, 4 beraberlik ve 14 galibiyetle başarılı bir grafik çizerek 53 puanla 3. sırada yer alan Lazio, golcüsü Ciro Immobile'nin performansına çok şey borçlu.

Ligde bu sezon şu ana kadar oynanan 23 maçta da görev alan Immobile, 9’u penaltıdan olmak üzere attığı 25 golle, gol krallığı yarışını önde götürüyor.

29 yaşındaki Immobile, bu performansıyla 53 gol atan takımının gol yükünün yarısı kadarını da tek başına üstlenmiş durumda. 2016’da Lazio’ya transfer olan Immobile, 77 dakikaya 1 gol ortalaması tuttururken, şimdiden en golcü sezonunu geçirmeye aday durumda.

RONALDO SON 10 HAFTADA HER MAÇ GOL ATTI

Serie A’da son 8 sezondur lig şampiyonluğunu kimselere bırakmayan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu kovalarken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımı yense de yenilse de gollerini atmayı sürdürüyor.