Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor

Fenerbahçe'de Salih Uçan devri kapanıyor. 17 yaşında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllığına Roma'ya kiralanıp geri dönen Salih, ikinci kez İtalya seferine hazırlanıyor.
Salih Uçan'a İtalyan Empoli kulübünün talip olduğu, oyuncunun durumunun kısa sürede netleşeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Salih'i bonservisiyle elden çıkarabileceği gelen haberler arasında... (Sabah)
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