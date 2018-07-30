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Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Serie A ekibi Empoli, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Salih'i bonservisiyle birlikte elinden çıkarabileceği öğrenildi.

Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor

Fenerbahçe'de Salih Uçan devri kapanıyor. 17 yaşında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllığına Roma'ya kiralanıp geri dönen Salih, ikinci kez İtalya seferine hazırlanıyor.

Salih Uçan'a İtalyan Empoli kulübünün talip olduğu, oyuncunun durumunun kısa sürede netleşeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Salih'i bonservisiyle elden çıkarabileceği gelen haberler arasında... (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
salih uçan empoli Fenerbahçe

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