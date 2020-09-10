Serie A ekibi Milan, Sandro Tonali'yi kiraladı

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Milano ekibinden yapılan açıklamada, İtalyan milli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.
İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Milan'ın Tonali için 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonun da bonuslarla beraber 25 milyon avro olduğu iddia edildi.
Futbolcunun bir sonraki satışından da Brescia'ya yüzde 10 pay verileceği öne sürüldü. Altyapısından yetiştiği Brescia'da geçen sezon ligde 35 maçta 1 gol atan Tonali, milli takımda 3 kez forma giydi.
(AA)
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