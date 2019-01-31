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Serie A ekiplerinden Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı

İTALYA HABERLERİ  | 31.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A ekiplerinden Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı

Aytemiz Alanyaspor'da Merih Demiral, Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya transfer olmuştu. Sezon başında Sporting Lisbon'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Merih Demiral'ın bonservisi transfer döneminde 3.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı. Akdeniz ekibi sonrasında Merih'i Sassuolo'ya sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giydikten sonra, zorunlu satın alma opsiyonu var.

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Anahtar Kelimeler:
serie a Sassuolo Aytemiz Alanyaspor Merih Demiral

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