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SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli

İTALYA HABERLERİ  | 21.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’den Empoli’ye kiralanan Salih Uçan, Serie A’da ilk kez sahaya çıktı. 66’da oyuna giren 24 yaşındaki yıldız, takımına beraberliği getiren golü kaydedip, güne damgasını vurdu.

SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli

Salih Uçan'ı sezon başında Fenerbahçe'den kiralayan Empoli, Serie A'nın 9. haftasında Frosinone'ye konuk oldu.

Frosinone, Silvestre'nin 8. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-0'a getirdi ancak Empoli, Zajc'ın 32 ve Silvestre'nin 48. dakikada attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Ciofani'nin golleriyle bitime 27 dakika kala rakibine 3-2 üstünlük sağladı. 66. dakikada oyuna giren Salih'in 79. dakikada kaydettiği golle maç 3-3 sonuçlandı.

Daha önce Roma'da 7 lig karşılaşmasına çıkan Salih, Empoli formasını giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak Serie A'daki ilk golüne imza attı.

Bu sonuçla Empoli puanını 6'ya, Frosinone de 2'ye çıkardı.

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Frosinone salih uçan empoli serie a İtalya Serie A

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
resim yerine video koysaniz olmuyor degil mi?
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