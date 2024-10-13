'Serie A'yı parçalayacağım' diyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor! Anlaşma çok yakın...

Son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalyan golcünün Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Mario Balotelli için yapılan görüşmelerde pürüz yaşanmaması halinde 34 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacağı kaydedildi.

SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Anlaşma sağlandığı takdirde önümüzdeki saatlerde Balotelli'nin Genoa ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

''SERIE A'YI PARÇALAYACAĞIM''

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında İtalyan oyuncu, yayıncının sözlerine çok sinirlenerek “Ne saçmalıyorsun sen?” şeklinde çıkışmış ve “Serie A’yı parçalayacağım” demişti.