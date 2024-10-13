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'Serie A'yı parçalayacağım' diyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor! Anlaşma çok yakın...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 18:56
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Son olarak Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

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Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalyan golcünün Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Mario Balotelli için yapılan görüşmelerde pürüz yaşanmaması halinde 34 yaşındaki futbolcunun Genoa'ya sezon sonuna kadar imza atacağı kaydedildi.

SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

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Anlaşma sağlandığı takdirde önümüzdeki saatlerde Balotelli'nin Genoa ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

''SERIE A'YI PARÇALAYACAĞIM''

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında İtalyan oyuncu, yayıncının sözlerine çok sinirlenerek “Ne saçmalıyorsun sen?” şeklinde çıkışmış ve “Serie A’yı parçalayacağım” demişti.

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