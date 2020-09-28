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Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2020 19:34 | Son Güncelleme

Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Kevin Prince Boateng, ikinci lige transfer oldu. Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B takımı Monza, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

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Oyuncu: Kevin-Prince Boateng
Eski kulübü: Fiorentina (Beşiktaş JK)
Yeni kulübü: Monza
Tip: Bonservis
Mevkii: Santrfor
Yaş: 33

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