Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Kevin Prince Boateng, ikinci lige transfer oldu. Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B takımı Monza, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Oyuncu: Kevin-Prince Boateng
Eski kulübü: Fiorentina (Beşiktaş JK)
Yeni kulübü: Monza
Tip: Bonservis
Mevkii: Santrfor
Yaş: 33
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