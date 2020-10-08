Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Serkan Asan, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un bir uyum sürecinden geçtiğini aktaran Serkan, "Giden ve gelen oyuncularımız oldu. Şu an uyum sağlama sorunumuz var. Yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyorlar. Milli takım arasında o uyumu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz. Milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

(AA)

