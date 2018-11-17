Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir

Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunan son 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan, "2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2 oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunu bilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. Onları kazanmaları gerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı

1 / 10 Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıyla geldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti:

2 / 10 "Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma arasında da gördük."

3 / 10 "Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'dan yıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi. Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyi futbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi."

4 / 10 "Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."

5 / 10 "Kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarıyla Süper Lig'de mücadele edip, A Milli Takım için de ter döken Serkan Balcı, Türkiye'nin son dönemde futbolda yabancı oyuncu odaklı bir hale geldiğini savundu."

6 / 10 "Genç oyunculara yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Serkan, şunları kaydetti:"

7 / 10 "Türk futbolu olarak yabancı odaklı bir hale geldik."

8 / 10 "Genç Türk oyuncuların üzerine yeterince düşmüyoruz."

9 / 10 "Bu, üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Türk futbolunun halini görüyoruz. Hem borç batağındayız hem de oyuncu kalitesi olarak çok iyi seviyelerde değiliz. "