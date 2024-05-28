Serkan İçtem'den Ali Koç'a tepki! 'Algı yapılıyor' dedi, 2020'deki toplantının detaylarını ilk kez açıkladı

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de şimdi de gözler seçimli genel kurula çevrildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un yarışacağı seçimler öncesinde camia içindeki hareketlilik ise her geçen gün artıyor.

UÇUM'UN ALİ KOÇ'A TEPKİSİ ÇOK KONUŞULDU

Kaçan şampiyonluğun ardından çok sert bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, faturayı Ali Koç ve yönetimine kesmişti. Çok sert ifadeler kullanan Uçum, "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan bir başkan görülmemiştir" demişti.

ALİ KOÇ'TAN YANIT: "TERCİH SİZİN OLACAKTIR"

Fenerbahçe Başkanı Koç ise "Yiğit Bulut denen adamın attığı mesaj, Mehmet Uçum denen zatın attığı mesaj, Yeni Akitler, Takvimler, belli gazetelerde Aziz Yıldırım güzellemelerini yapmalar. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Tercih sizin olacaktır." açıklamayla adeta Uçum'a yanıt vermişti.

BİR AÇIKLAMA DA SERKAN İÇTEM'DEN

Uçum'un açıklamalarının yankısı sürerken; dikkat çeken bir paylaşım da Serkan İçtem'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçtem, 2008 yılında Ali Koç'a oy verdiğini ancak 6 senedir beklenen başarının sağlanamadığını belirtti.

2020 YILINDAKİ TOPLANTIYI ANLATTI

Fenerbahçe yönetiminin genel kurul öncesi algı yaptığını söyleyen İçtem, 2020 yılındaki bir toplantıda yaşananları anlattı.

"UÇUM'A RİCADA BULUNDUKLARINA ŞAHİDİM"

İçtem yaptığı açıklamada "Sayın Ali başkan, Erol Bilecik ve Burhan Karaçam’ın Fenerbahçe’ye mali konular dahil destek talebi ile Sayın Mehmet Uçum’a ricada bulundukları ve Sayın Uçum’un Fenerbahçe söz konusu olduğu taktirde her türlü destek vermek konusunda elinden geleni yapmaya söz verdiğine şahidim." dedi.

Serkan İçtem'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Hemen hemen hiç takipçim yok. Normaldir. Bu mecrayı fikir yaymak için değil bilgi toplamak için kullanan biriyim. Fenerbahçe sevdalısıyım. 2008 yılında bize söz verilen sözde “büyük vizyon” a güvenip Ali Koç’a oy verdim. Kulübüm ve camiam için iyi olanı istedim samimiyetle.

Sayın Ali Koç yönetiminde sevgili kulübümün geldiği ve getirilmek istendiği durumdan kaygılıyım. 6 senedir hiçbir başarı kazanılmamış, hiçbir kalıcı projenin tamamlanmamış ve Fenerbahçe camiasına kalıcı hiçbir fayda sağlanmamış olmasını bir yana bırakıyorum.

"ALGI YÖNETİMİNDEN RAHATSIZIM"

Önünüzdeki seçimlerde başarılı olmak adına kurgulanan algı yönetiminden rahatsızım. Sayın Ali Koç’un Sayın Mehmet Uçum üzerinden vermeye çalıştığı mesajları kaygıyla takip ediyorum. Sayın Uçum’un, Ali başkanın talebi üzerine organize ettiği toplantıya bizzat katıldım.

Sayın Ali başkan, Erol Bilecik ve Burhan Karaçam’ın Fenerbahçe’ye mali konular dahil destek talebi ile Sayın Mehmet Uçum’a ricada bulundukları ve Sayın Uçum’un Fenerbahçe söz konusu olduğu taktirde her türlü destek vermek konusunda elinden geleni yapmaya söz verdiğine şahidim.

9 Şubat 2020’de gerçekleşen bu toplantıda bizzat müşahid olduğum üzere Sayın Uçum Ali Başkan’a kulübün finansal ihtiyaçlarının ilgili mercilere iletilmesi ve menfaatlerinin korunması dahil çeşitli konularda tam desteğini sunmuş ve gerçekleştirmiştir.

Hal böyle iken seçim kazanma dürtüsü ile Sayın Uçum ve dahi Fenerbahçe üzerinden yanlış bir siyası algı yaratma çabasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Saygılarımla"









