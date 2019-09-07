Serkan Kaya’dan Sivasspor’a marş

Sivaslı Serkan Kaya, konserin sonunda Demir Grup Sivasspor için yazdığı yeni marşı seslendirdi. Kaya’nın seslendirdiği marş dinleyenlerden büyük beğeni topladı.
Kaya, Sivaslıların Sivasspor’u iyi günde ve kötü günde desteklemelerini isteyerek, bestelediği marşın takıma şans getireceğini söyledi.
Daha sonra Serkan Kaya, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten sahnede birlikte yeni marşı söyledi.
EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç
İşte Fatih Terim - Hamza Hamzaoğlu gerçeği
Vahap Tanrıverdi'den Terim'e destek
Beşiktaş hız kesmiyor
Yılmaz Vural'dan VAR yorumu
Gomis, Comolli görüşmesini açıkladı
'Transfer harcama bütçemiz 88.5 milyon lira'
Fenerbahçe scoutları iş başında
Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı
Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti
Trabzonspor'u forvet ve bekleri sırtlıyor
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
BB Erzurumspor’dan 3 transfer
Lukaku'dan ırkçılık tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum