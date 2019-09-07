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Serkan Kaya’dan Sivasspor’a marş

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin sevilen ismi sanatçı Serkan Kaya, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kongre Müzesi önünde sevenleriyle buluştu.

Serkan Kaya’dan Sivasspor’a marş

Sivaslı Serkan Kaya, konserin sonunda Demir Grup Sivasspor için yazdığı yeni marşı seslendirdi. Kaya’nın seslendirdiği marş dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kaya, Sivaslıların Sivasspor’u iyi günde ve kötü günde desteklemelerini isteyerek, bestelediği marşın takıma şans getireceğini söyledi.

Daha sonra Serkan Kaya, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten sahnede birlikte yeni marşı söyledi.


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Serkan Kaya Sivasspor

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