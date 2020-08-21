SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Serkan Kırıntılı'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Serkan Kırıntılı'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2020 22:10 | Son Güncelleme

Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, Beşiktaş ile ilgili konuştu.

Serkan Kırıntılı'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Tecrübeli bir kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, bu transferin rafa kalktığını söyledi.

Canatar, 35 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un bonservis istediğini kaydederken, Beşiktaş'ın bunun üzerine transferden çekildiğini belirtti ve, "Sergen hoca sezonun son maçı sonrasında tecrübeli bir kaleci istediğini açıkladı, Serkan Kırıntılı da Sergen hoca ile daha önce çalıştı. Açıklamayı görünce aklıma gelen Serkan Kırıntılı oldu. Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'nın sözleşmesinin devam ettiğini öğrendiğinde, bizimle bir görüşmesi olmadı. Konya başkanı ile konuştuk, 'Biz vermeyi düşünmüyoruz, gitmeyi düşünmesi durumunda bir bonservis bedeli olacak' dedi. Başkan karşılık görmedi, Serkan Kırıntılı Pazartesi günü itibariyle Konyaspor'da çalışmalara başlayacak, Beşiktaş diye bir gündemi yok." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Welinton'dan iddialı açıklamaWelinton'dan iddialı açıklama
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Caner Erkin Fenerbahçe'de
Caner Erkin Fenerbahçe'de
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'de ayrıldı...
Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'de ayrıldı...
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serkan Kırıntılı'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması
Serkan Kırıntılı için Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo'dan açıklama
Alvaro Negredo: Hala genç hissediyorum
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor
Welinton'dan iddialı açıklama
Beşiktaş Atakan Üner'i transfer ediyor
Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
Beşiktaş UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Beşiktaş oyuncu listesi gönderdi
Welinton, sağlık kontrolünden geçti
Welinton, sağlık kontrolünden geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.