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Serkan Özbalta kimdir, aslen nereli? Altay’ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

27.01.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu. Altay, Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Serkan Özbalta, yapmış olduğu ilk açıklamasında 20 yıllık aranın ardından Altay’a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi ve “Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor” dedi. Peki Serkan Özbalta kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Serkan Özbalta hangi takımlarda çalıştı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Serkan Özbalta kimdir, aslen nereli? Altay’ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Altay, Mert Nobre sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’yı getirdi. Teknik adamın hayatı ve kariyeri bu gelişme sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Serkan Özbalta kimdir?

SERKAN ÖZBALTA KİMDİR?

5 Şub 1979 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Serkan Özbalta, 42 yaşındadır. Yaklaşık 2 yıldır antrenörlük yapan isim, 2015-2018 seneleri arasında Keçiören Alt yapısında teknik direktörlük yapmıştır. 2018-2020 arasında ise Keçiörengücü'nde
teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 2020-2021 arasında Manisa FK
teknik direktörlük yapan Özbalta, son olarak 27 Ocak 2022'de Altay SK teknik direktörlüğüne getirildi.

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Futbolculuk döneminde 1999-2000 sezonunda Altay forması da giymiş olan Serkan Özbalta, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıdığını belirtti ve “20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor” dedi.

Özbalta, sonrasından imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılmak için İzmir’den ayrıldı. Genç teknik isim daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarını çalıştırırken, ayrıca Manisa FK’yı TFF 1. Lig’e çıkarmıştı.

Özbalta, Altay’a imza atmasıyla birlikte kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımın görev almış oldu.

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Altay
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